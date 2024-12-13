Утром 13 декабря Россия осуществила очередную массированную ракетно-дроновую атаку по украинской энергетике.

Сегодня, 13 декабря, Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) сообщило о снижении мощности пяти из девяти действующих энергоблоков в Украине из-за утренней атаки Российской Федерации по энергосистеме Украины. Об этом сообщила пресс-служба МАГАТЭ в сети X.

"Сегодня 5 из 9 действующих энергоблоков Украины сократили мощность из-за возобновления атак на энергетическую инфраструктуру", - говорится в сообщении.

Ракетная атака на Украину 13 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, россиянами было запущено 93 ракеты, из них удалось сбить 81 ракету. Также россияне задействовали в этой атаке почти 200 беспилотников. Атака 13 декабря стала одной из самых масштабных ударов по украинской энергетике.

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Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что Россия осуществила очередную массированную ракетную атаку против энергосистемы Украины. По его словам, энергетики на текущий момент принимают все необходимые меры для того, чтобы минимизировать любые негативные последствия для энергосистемы.

Позже Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" отметили, что в результате массированной ракетно-дроновой атаки 13 декабря повреждения получили энергообъекты в нескольких регионах Украины. Тогда же сообщалось, что во всех регионах применяются три очереди графика почасовых отключений одновременно.

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