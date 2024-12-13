На Ивано-Франковщине есть попадание врага.

Председатель Ивано-Франковской ОГА Светлана Онищук заявила, что сегодняшняя атака российских оккупантов стала для Прикарпатья самой массированной за все время российско-украинской войны.

"На рассвете враг применил ударные беспилотники и крылатые ракеты. Под прицелом - объекты критической инфраструктуры. Есть попадания! По состоянию на сейчас, к счастью, - без пострадавших", - написала она в Telegram.

По словам Онищук, в области работали силы ПВО и на места событий работают соответствующие службы для преодоления последствия атаки российских захватчиков.

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"Спасибо нашим защитникам, которые защищают небо. И всем структурам, которые помогают противостоять российскому террору", - отметила председатель ОГА.

Ракетная атака на Украину 13 декабря

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что по предварительным отчетам, россиянами было запущено 93 ракеты. В частности, была и по меньшей мере одна северокорейская ракета. Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет - благодаря нашим F-16.

Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" заявила, что из-за ракетной атаки отключение света сегодня будет увеличено. А генеральный директор Yasno подчеркивает, что без света сейчас 3 очереди из 6.

ДТЭК сообщил, что Россия, в ходе массированного удара, атаковала также теплоэлектростанции ДТЭК. Было повреждено оборудование.

В ЦПД отметили, что российские оккупанты не меняют тактику ракетных обстрелов. Враг накапливает боеприпасы и дроны, а затем запускает их.

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