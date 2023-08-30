Падение обломков было зафиксировано в двух районах столицы.

Сегодня под утро, 30 августа, российские оккупанты совершили ракетную атаку на Киев.

Как сообщает КМВА, в результате падения обломков в Шевченковском районе, предварительно, погибли два человека.

"К сожалению, в результате падения обломков в Шевченковском районе Киева, на территорию предприятия, предварительно, погибло 2 человека. Еще один получил повреждения. Ему оказывается медицинская помощь", - отметил начальник КМВА Сергей Попко.

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Мэр столицы Виталий Кличко уточнил, что двое мужчин погибли в нежилом строении. Также он рассказал о ранении 24-летней девушки - она получила резаные раны от обломков стекла и была госпитализирована.

Война в Украине - ракетная атака 30 августа

Российские захватчики совершили сегодня очередную ракетно-дроновую атаку на Украину. Первыми зафиксировали БПЛА, а около 3 ночи стало известно о движении "Калибров" с юга. Позже враг запустил крылатые ракеты с Ту-95МС.

ПВО, предварительно, работало в Одесской и Киевской областях, а также в столице.

Около шести утра Кличко сообщил, что в Дарницком районе обломки упали на крышу торгового помещения и фиксируется падение обломков в Шевченковском районе. Кроме того, медики выехали по вызовам на два адреса в Шевченковском районе столицы.

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