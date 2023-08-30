В ночь на среду, 30 августа, российские захватчики запустили по территории Украины беспилотные летательные аппараты.
Об этом сообщается на странице Воздушных силах Вооруженных сил Украины в Telegram. В настоящее время известно о двух группах дронов. В 00:40 военные сообщили, что первая группа ударных БпЛА находится в районе границ Сумской и Черниговской областей, движется в направлении Киева.
Вторая группа находится в районе границ Днепропетровской и Николаевской областей, движется в направлении Кропивницкого.
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Тревога звучит в Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Кировоградской и Днепропетровской областях.
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