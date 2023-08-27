Два человека были травмированы и получили помощь на месте.

В одном из районов Киевской области вследствие падения обломков сбитых крылатых ракет повреждены 10 частных домов.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. Он уточнил, что один из домов имеет значительные повреждения, в других – выбиты окна, двери, крыши, посечены фасады.

"Повреждены два автомобиля и ангар для хранения сельхозтехники. Два человека были травмированы. Люди получили помощь на месте", - уточнил Кравченко.

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Он добавил, что оперативные службы продолжают работать, оказывается вся необходимая помощь.

Глава ОВА напомнил, что ночью в очередной раз враг атаковал область ракетами. Воздушная тревога длилась почти 3 часа. В области работала ПВО, благодаря профессиональной работе сил противовоздушной обороны попаданий в объекты критической или жилой инфраструктуры нет.

Как добавил глава Нацполиции Киевской области Андрей Небитов, полицейские фиксируют последствия ночной атаки оккупантов.

"Правоохранители осматривают места падения обломков и документируют последствия вражеской агрессии", - отметил он.

Ночная ракетная атака по Украине

В ночь на 27 августа в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога. В ряде областей работала ПВО.

В Воздушных силах рассказали, что российские оккупанты нанесли удар крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-55/Х-555. Там добавили, что всего локационно наблюдалось до восьми воздушных целей. "Силами и средствами Воздушных сил уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-55/Х-555 в центральных и северных областях. Остальные воздушные цели предположительно ошибочны, информации о попадании не поступало", - отметили в воздушных силах.

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