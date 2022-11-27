РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море, отмечают в командовании.

В Черном море на боевом дежурстве сейчас находятся девять российских кораблей.

Об этом сообщили в Командовании Военно-морских сил Вооруженных сил Украины.

"По состоянию на 27 ноября, в Черном море на боевом дежурстве находятся девять вражеских кораблей; в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве два корабля; в Средиземном море – девять вражеских кораблей, из них пять носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что за сутки в интересах РФ проход Керчь-Еникальским проливом осуществили к Азовскому морю – 32 гражданских судна, из них 9 судов двигалось из пролива Босфор.

Кроме того, к Черному морю прошли 29 судов, из них 3 продолжили движение в направлении Босфора.

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 года (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS), на гражданских судах в акватории Азовского моря", - сообщили в ВМС.

Ракетные атаки РФ по Украине

Как сообщал УНИАН, 23 ноября Россия запустила много ракет по Украине. Под ударами оказались Киев и несколько областей. Известно, что пуски ракет осуществили бомбардировщики стратегической авиации врага.

Впоследствии в Воздушных силах ВСУ сообщили, что РФ выпустила по территории Украины около 70 крылатых ракет Х-101 / Х-555,"Калибр". Украинские защитники сбили 51 ракету, а также уничтожили пять дронов-камикадзе типа "Ланцет" на юге. Как отметил Владимир Зеленский, новым ударом РФ доказала всем, что является спонсором терроризма.

Сегодня стало известно, что с начала полномасштабного вторжения российские оккупанты выпустили по Украине более 4 тысяч разнообразных ракет.

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