По мнению эксперта, удар "Орешником" по Украине - это больше психологическая атака.

Для Украины большую угрозу, чем межконтинентальная баллистическая ракета "Орешник", представляют ракеты и дроны, которыми РФ регулярно обстреливает страну без предупреждения. Об этом рассказал руководитель программ безопасности Центра глобалистики Стратегия ХХI Павел Лакийчук в эфире "Киев24".

По его словам, Россия не может применить ракету средней дальности "Орешник" без предупреждения.

"Стрельба "Орешником" по Украине - это больше психологическая атака... Когда предупреждают заблаговременно, это страшно. На самом деле значительно страшнее и опаснее для нас - это те удары без предупреждения, комплексные удары сотнями крылатых ракет и баллистических "Искандеров", "Кинжалов" в комплексе с дронами. Эти удары по Украине действительно представляют большую угрозу и серьезную опасность", - заявил он.

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Удар ракетой "Орешник" - мнение экспертов

Как сообщал УНИАН, военный и политический аналитик, ветеран АТО Евгений Дикий считает, что использование Россией межконтинентальной баллистической ракеты "Орешник" было политической акцией и реакцией на то, что Запад начинает не бояться ядерного шантажа Кремля.

По его словам, когда нам наконец позволили наносить удары по России западным оружием, это действительно напугало российского диктатора Владимира Путина.

Он подчеркнул, что самой сильной картой Путина и в этой войне, и вообще в политике последних десятилетий был именно ядерный блеф. Поэтому, как пояснил эксперт, когда стало понятно, что Запад больше не боится ядерных угроз, Путину срочно нужно было попытаться вернуть этот страх.

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