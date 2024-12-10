Спасатели ищут людей под завалами разрушенной ракетой клиники.

Российская армия ударила по центру Запорожья, есть погибшие и пострадавшие. Об этом сообщил председатель Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Враг в очередной раз нанес удар по гражданской инфраструктуре Запорожья - по центру города", - отметил он.

По его данным, в результате атаки разрушена частная клиника, повреждены расположенные рядом здания.

"Три человека погибли, пятеро ранены. Спасатели ищут людей под завалами разрушенной российской ракетой клиники", - рассказал Федоров.

Глава ОВА добавил, что количество пострадавших увеличилось до 14 человек. Среди пострадавших – два врача.

Смертельный удар по Запорожью 6 декабря

Вечером 6 декабря российские оккупанты ударили УАБами по оживленному району Запорожья.

В результате обстрела погибли десять человек, среди них, предварительно, двое детей, более 20 получили ранения. Большинство погибших, находившихся около месяца удара, сгорели заживо в автомобилях.

Запорожцы пытались вытаскивать людей из горящих авто еще до приезда спасателей.

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