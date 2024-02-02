Военный эксперт Олег Жданов ответил на вопрос, можно ли старые советские самолеты оснастить радарами с американских истребителей F-16.
"Вы даже себе не представляете, какой объем работы по модернизации самолета надо провести, чтобы впихнуть радар F-16 в старый советский самолет, - сказал он. Начиная от того, чем запитать этот радар… Это может повлечь за собой конструктивные изменения самолета".
По его словам, это нереально "юридически, экономически и физически":
"И вам любой мастер скажет, что переделка намного хуже, чем создание чего-то нового".
При этом Жданов назвал еще одну причину:
"Немаловажный фактор - правообладателем самолетов является РФ. Они себя объявили правопреемником Советского Союза, и соответственно любое изменение или вмешательство в этот самолет - нарушение авторских прав. А вы же знаете, как Запад болезненно относится к таким вещам".
Истребители F-16 для Украины - актуальное
Напомним, ранее УНИАН писал, что Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году.
Соответствующее заявление сделала помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер: "Мы работаем как коалиция над авиационной техникой и стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году".