"Украинцы упорно работают над этим", сказала она.

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен выращила уверенность, что страна сможет передать Украине истребители F-16 в текущем году. Соответствующее заявление она сделала перед встречей министров обороны стран Европейского союза в Брюсселе 31 января.

"Украинцы упорно работают над этим. Это произойдет в этом году. Я в этом уверена, но не могу сейчас назвать конкретное время и дату", - сказала она.

Истребители F-16 для Украины - что говорят в Пентагоне

Напомним, как писал УНИАН, недавно помощница министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Волландер также сделала заявление о грядущих поставках F-16 Украине.

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По ее словам, Пентагон рассчитывает на то, что в Украине смогут обеспечить эксплуатационную способность истребителей F-16 уже в 2024 году.

"Мы работаем как коалиция над авиационной техникой и стремимся обеспечить начальную эксплуатационную способность для Украины с ее программой F-16 в 2024 году", - сказала она.

До этого сообщалось, что украинские пилоты уже летают в небе на многоцелевых истребителях F-16 с инструкторами.

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