Опасные предметы у водителя изъяли.

Вблизи Днепра на блокпосте при проверке машины нацгвардейцы задержали мужчину. Он пытался провезти гранаты и патроны.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной гвардии Украины.

Инцидент произошел вчера, 28 апреля. Военные Национальной гвардии проводили проверку автомобилей на одном из блокпостов вблизи города Днепр. В машине Mercedes-Benz Vito нашли военную сумку.

В сумке водитель пытался провезти патроны 5.45 мм к АК-74 в количестве 60 штук и две боевые гранаты с запалами. На место происшествия вызвали следственно-оперативную группу. Опасные предметы изъяли, а водителя транспортного средства задержали.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине оккупанты "демилитаризовали" заброшенную промзону. Российские ракеты попали в завод в Синельниковском районе, который уже давно не работает.

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