Враг попал в бывший завод в Синельниковском районе.

На Днепропетровщине оккупанты обстреляли бывший завод. Враг попал в заброшенную промышленную зону в Синельниковском районе.

Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.

"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было" - отметил он.

При этом пошутил, что "орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону". Как известно, одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины.

Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине россияне попали по предприятию энергетической инфраструктуры.

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