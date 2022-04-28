На Днепропетровщине оккупанты обстреляли бывший завод. Враг попал в заброшенную промышленную зону в Синельниковском районе.
Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко в Telegram.
"У нас "прилет" в Синельниковском районе. Попало в бывший завод. Там ничего не было" - отметил он.
При этом пошутил, что "орки успешно "демилитаризовали" заброшенную промышленную зону". Как известно, одним из странных требований России в начале войны была "полная демилитаризация" Украины.
Ранее УНИАН уже сообщал, что на Днепропетровщине россияне попали по предприятию энергетической инфраструктуры.
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