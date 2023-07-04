В Малоянисоле россияне почти постоянно употребляют алкогольные напитки.

Во временно оккупированном населенном пункте Малоянисоль Донецкой области размещено подразделение российских оккупационных войск, где оккупанты постоянно употребляют алкогольные напитки.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины. Отмечается, что российские захватчики продолжают нарушать нормы международного гуманитарного права, законы и обычаи войны.

"Оккупанты почти постоянно употребляют алкогольные напитки и в нетрезвом состоянии издеваются над гражданскими жителями, наносят им телесные повреждения, занимаются мародерством", - говорится в сообщении.

Оккупанты пьют воду из луж - ГУР позабавил отчаянием врага

Как сообщал УНИАН, 9 июня Главное управление разведки Министерства обороны, ссылаясь на перехват, рассказало, что российские оккупанты жалуются на большие потери. Также они вынуждены пить воду из луж.

В частности, в очередном перехвате, военный РФ рассказал о потерях и плохом обеспечении. Также, по словам российского оккупанта, они употребляют алкоголь.

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