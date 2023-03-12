По мнению известного адвоката, оккупированные части Запорожской и Херсонской областей российский президент планирует использовать как "разменную карту".

Российский правозащитник Марк Фейгин убежден, что цель Кремля - захватить весь Донбасс, чтобы заставить Киев пойти на переговоры.

"Россияне считают, что имеют Луганскую область под полным оккупационным контролем, а вот с Донецкой нужно завершить и выйти более резко на какие-то переговоры. Путин в любом случае хочет оставить за собой Донбасс, а разменной картой сделать части Запорожской, возможно, Херсонской областей. Крым и Донбасс – это важные точки. Командованию ВСУ понятно для чего Бахмут держится, чтобы продолжать сковывать силы РФ, чтобы российские части несли потери. Семь недель - это максимальный срок, который надо продержаться Бахмуту, когда начнется наступление Вооруженных Сил Украины", - отметил Фейгин для телеканала Эспрессо.

По мнению известного адвоката, оккупированные части Запорожской и Херсонской областей Путин планирует использовать как "разменную карту".

Видео дня

"Свыше 50 тысяч военных РФ сейчас воюет под Бахмутом и будут продолжать находиться в зоне боев на востоке. Для российского Кремля важно взять весь Донбасс. То есть Донетчину и Луганщину, чтобы получить переговорную позицию. Но россияне не смогут удержать эти территории, если Украина будет получать в заявленном объеме оружие и произведет наступательную операцию. Стратегия России построена именно на достижении максимального возможного результата: оккупация всего Донбасса, и сделать его объектом переговоров", - добавил Фейгин.

Война в Украине: перспективы Кремля

Путин вскоре приползет к властям Украины, умоляя о мире, на фоне чрезвычайно плохой ситуации, которая сложилась в российской экономике, считает политтехнолог Борис Тизенгаузен.

Российское руководство просчиталось, по мнению американской разведки, и до конца 2023 года РФ не сможет захватить весь Донбасс.

Публицист Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, считает, что Путин уже понял, что проиграл войну по уничтожению Украины. Политолог прогнозирует гражданскую войну в РФ уже в скором времени.