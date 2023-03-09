Политолог подчеркнул, что в Россию в любом случае вернутся сотни тысяч выживших на войне "мобиков".

Публицист и политолог Андрей Пионтковский, проживающий в Вашингтоне, считает, что российский диктатор Владимир Путин уже понял, что проиграл войну по уничтожению Украины. Теперь его новая идеологическая задача – рутинизация войны и сохранение собственной жизни. Он также теряет контроль над процессами, происходящими в его стране.

Как отметил Пионтковский в эфире телеканала FREEДОМ, из-за этого Путин избегает публичного объявления новой мобилизации. При этом он подчеркнул, что мобилизация в России продолжается, она ползучая, ведь никто не отменял указа президента РФ.

Кроме того, за свою жизнь сейчас борется Евгений Пригожин. Российские генералы ему никогда не простят тех случаев, когда его люди демонстративно из пулеметов расстреливали портреты военачальников.

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"Вот этим поднятием ставок, выпячиванием своей роли он борется за свою жизнь. И в качестве ответного шага Министерство обороны создает новую ЧВК на базе "Газпрома" и предлагает боевикам не 200 тысяч рублей в месяц, как Пригожин, а 400 рублей в месяц. Вот все это отнюдь не повышает боеспособность российской армии, а просто превращает ее в комбинацию мафиозных групп, 27 ЧВК есть на сегодня. Для борьбы с Украиной они не нужны. Я думаю, что эти мафиозные группы понимают, что война стратегически проиграна, и готовятся перейти с империалистической войны к гражданской или скорее мафиозной", – считает Пионтковский.

По его словам, в Россию в любом случае вернутся сотни тысяч выживших на войне "мобиков".

"Они будут, как и крестьяне с винтовками, которые пришли в Петербург и навернули там таких дел, что мы уже сколько лет разбираемся и не можем разобраться. Все это закладывает огромную бомбу социального взрыва под будущим России", – прогнозирует политолог.

Будущее России: прогнозы

Андрей Пионтковский прогнозирует, что России грозит распад. По его словам, к войне за независимость уже готовится глава Чечни Рамзан Кадыров.

Секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что распад России неизбежен, и этот процесс начнется с Кавказа. Он отмечает, что Россия "лопнет, как переспевший херсонский арбуз".

Российский оппозиционер, социолог и экс-депутат Госдумы Игорь Яковенко также говорит, что распад РФ в той или иной мире неизбежен. Он отметил, что в России есть сильные центробежные силы, которые сейчас подавлены силой. Однако, если "имперское государство" исчезнет, эти движения начнут преобладать.

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