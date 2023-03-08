Кремль недооценил силу украинского сопротивления. Россиянам все труднее воевать в Украине.

Российское руководство могло ошибиться в способностях украинской армии. Как сообщает разведывательное сообщество США в своем ежегодном отчете угроз, оккупанты и в дальнейшем будут сталкиваться с большим количеством проблем.

"Путин, вероятно, неправильно оценил возможности Вооруженных сил Украины и степень их успеха на поле боя. Российские военные сталкивались и будут сталкиваться с проблемами истощения, нехватки личного состава и морального духа, что делает их силы уязвимыми перед украинскими контратаками", - говорится в отчете.

По заявлению разведки, объявленная Путиным осенью прошлого года мобилизация способна лишь пополнить кадровый состав на ближайшее время. Однако она также может стать причиной подрыва доверия к действиям руководства страны со стороны ее граждан.

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"Полный эффект от частичной мобилизации начнет ощущаться только весной и летом. Хотя российские силы продолжают концентрироваться на Донбассе, они, вероятно, не смогут занять его полностью в 2023 году", - сообщает разведка.

Война в Украине: что известно из актуального

Общее количество потерь российской армии превысило 155 тысяч человек. В частности за понедельник украинские военные уничтожили 700 противников.

За минувшие сутки ВСУ отбили 100 российских атак. 7 марта россияне нанесли 24 авиационных и один ракетный удар по Украине.

В CNN сообщили, что поддержка Россией "вагнеровцев" в Бахмуте сокращается. Речь идет не только о человеческом ресурсе, но и о снарядах и вооружении.

Американский институт изучения войны заявил, что в случае захвата россиянами Бахмута они не смогут прорваться вглубь Украины. Им не хватает ресурсов для обеспечения такого шага.

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