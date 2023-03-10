По его словам, министр обороны Сергей Шойгу сейчас ничего не решает.

Российский оппозиционер, офицер КГБ в отставке и экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков заявил, что власть в России перехватили генералы.

На канале ФЕЙГИН LIVE он рассказал, что подобной информацией с ним поделился "человек, вызывающий доверие, занимавший многие должности и сейчас не чужой путинской элите".

"Он сказал про Шойгу. Я спросил: "Не ошибаюсь ли, что генералы взяли власть?". Он говорит: "Да, ты не ошибаешься". И Шойгу сам устранился", - отметил Гудков.

По его словам, Шойгу с самого начала заявлял Путину, что войну с Украиной будет невозможно выиграть. Также министр обороны докладывал о состоянии российской армии.

"Как мне сказали, он трется о ногу Путина, демонстрируя ему собачью преданность. А во-вторых, он его предупреждал. Он говорит: "Конечно, Владимир Владимирович, мы все выполним, сделаем максимум, но у нас такая ситуация жопная. Как бы нам по полной не залететь". Он был против войны, потому что не верил в скорую победу", - сказал Гудков.

Как утверждает эксперт, Путин благоволит Шойгу из-за раскрытия правды, которую от него скрывают получившие бразды правления генералы.

"Но если мы посмотрим, где сейчас Шойгу... Где он? Да нигде. Сидит на совете безопасности, хмурит брови, с каменной мордой лица сидит на совещаниях. А кто командует? Герасимов, его генералы. А вот сейчас если обгадятся... что с ними будет?" - подытожил Гудков.

Когда Путин потеряет власть

Российский публицист и политолог Андрей Пионтковский заявлял, что в ночь на 11 января министр обороны РФ Сергей Шойгу и начальник Генштаба российской армии Валерий Герасимов сделали мини-переворот - они заставили Путина отстранить генерала Сергея Суровикина от руководства оккупантами в Украине и вернуть Герасимова.

Бывший спичрайтер президента РФ Аббас Галлямов уверен уже в текущем году может начать воплощаться в жизнь один из сценариев, в результате которого Путин потеряет власть в стране.

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