Диктатор заявил, что финнов якобы "затащили" в НАТО, поэтому теперь России надо реагировать.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что якобы не собирается нападать на НАТО. Впрочем, он пригрозил "проблемами" Финляндии, которую "затащили" в Альянс.

Как заявил российский президент в комментарии пропагандисту Павлу Зарубину, Россия не имела проблем с Финляндией, которую "взяли и затащили в НАТО". Теперь ситуация изменится.

"Теперь будут (проблемы - УНИАН). Потому что мы там будем создавать Ленинградский военный округ и концентрировать там определенные воинские подразделения", - заявил Путин.

Также Путин назвал "полной чушью" заявление Джо Байдена о возможности нападения России на страны НАТО. По его словам, и сам американский лидер понимает, что этого якобы не произойдет, а его заявления имеют более "фигуральный" характер, чтобы замаскировать "ошибочную политику США в отношении России".

"НАТО не может не понимать, что у России нет никаких резонов, никакого интереса - ни геополитического, ни экономического, ни политического, ни военного - воевать со странами НАТО. У нас с ними нет никаких территориальных претензий друг с другом, нет желания испортить с ними отношения", - уверяет диктатор.

Глобальная угроза миру от России

Как писал УНИАН, накануне секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что за 15-20 лет Запад будет иметь дело с полноценным альянсом "Китай-Иран-Россия", если не изменит собственные подходы и не начнет на полную мощность противодействовать российской агрессии.

Но есть угрозы и значительно ближе тех, что ожидают Европу через полтора или два десятилетия. По мнению Данилова, уже после мартовских "выборов" Путина Кремль окончательно зацементирует свою власть и не будет оглядываться на общественное мнение. Это будет означать, что в России запустят тотальную мобилизацию, чтобы иметь больше ресурсов для уничтожения Украины.

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