Как отмечает издание, такое развитие событий будет ощущаться во всем мире, поскольку заставит партнеров и союзников США сомневаться в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона.

Тупиковая ситуация вокруг помощи Украине со стороны США и Европы заставляет европейских чиновников размышлять о возможной победе России, и просчитывать последствия такого варианта событий.

Как пишет Bloomberg, европейские страны-участницы НАТО начали оценивать риски, которые могла бы представлять для них Россия в случае победы в войне в Украине. В то же время, по мнению источников издания, такое развитие событий будет ощущаться во всем мире, поскольку заставит партнеров и союзников США сомневаться в гарантиях безопасности со стороны Вашингтона.

"Последствия такой стратегической неудачи будут намного глубже, чем последствия неудачного вывода войск США из Афганистана в 2021 году. И это не учитывает перспективу того, что Дональд Трамп может победить на президентских выборах в следующем году и реализовать свои публичные обещания выйти из крупных альянсов, включая НАТО, и заключить сделку с Путиным по поводу Украины", - пишет Bloomberg.

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В дополнение к растущему общественному скептицизму относительно стоимости поддержки Украины, неутешительные результаты контрнаступления Киева этим летом поднимают вопросы о том, является ли публично заявленная цель Украины вернуть всю оккупированную территорию Путиным реальной, отмечает издание.

Европейские чиновники утверждают, что, если Украина не получит оружие, Россия, скорее всего, будет стремиться к захвату большей территории и разрушению большего количества инфраструктуры. И без возможности защитить себя Украина может быть вынуждена принять условия, которые продиктует Москва.

В то же время сторонники Украины как в ЕС, так и в США утверждают, что помощь, скорее всего, будет одобрена в той или иной форме в начале следующего года. Но при этом они отмечают, что это вряд ли приведет к серьезному прорыву на поле боя. Перспективы становятся все более туманными, и тупиковая ситуация на местах делает все более очевидным тот факт, что борьба может продолжаться долгие годы.

"Прежняя уверенность в том, что вторжение станет "стратегическим поражением" для российского лидера, угасла, сменившись в некоторых кругах растущим ощущением того, что ставка Путина на то, что он сможет пережить США и их союзников, может оказаться верной", - пишет Bloomberg.

Война в Украине - прогнозы западных СМИ

Ранее CNN со ссылкой на западных чиновников писало, что Украина вполне может потерпеть неудачу в войне с Россией, если США и ЕС не предоставят ей дополнительную помощь, и при самом худшем сценарии проиграть в войне наша страна может к лету.

В то же время Financial Times рассматривает три сценария разрешения военного конфликта - мирное соглашение, предусматривающее территориальные уступки, замораживание конфликта и вялотекущие боевые действия, и средний между ними сценарий, перемирие, при котором стороны договорились бы лишь о прекращении боевых действий, не решая никаких глубинных политических вопросов.

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