Военный эксперт озвучил признаки того, что Россия "выдохлась", и что ей нужна передышка.

Россия развязывает против Украины политическую войну. Президент РФ Владимир Путин собирается приложить максимум усилий, чтобы усадить Украину за стол переговоров.

Об этом в эфире Freedom.UA заявил известный украинский военный эксперт Олег Жданов.

"Стоит ожидать стратегическую паузу и стоит ожидать развязывания политической войны с Россией. Мы уже первые задатки начинаем с вами пожинать. Путин включит все рычаги, все компроматы, которые у него есть, для того чтобы попытаться посадить нас за стол переговоров", – отметил он.

"И мы видим, что такая волна начинает на западе подниматься: что надо идти на компромиссы, надо дипломатическим путем решать. Это говорит о том, что Россия выдохлась, и что ей нужна передышка для перегруппировки всех вооруженных сил и создания новых группировок для возобновления наступления", – добавил эксперт.

По мнению Жданова, на Донецком и Луганском направлениях при этом Россия будет продолжать атаковать:

"Думаю, что они (бои) не иссякнут и будут продолжаться еще долго. Вплоть до того, что они (российские войска) будут еще гнать резервы и бросать их в бой".

Напомним, также Жданов прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о том, что война в Украине может закончиться до конца года.

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