Олег Жданов отреагировал на заявление министра обороны Украины.

Известный украинский военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о том, что война в Украине может закончиться до конца года.

Свое мнение, насколько возможен такой вариант развития событий, Жданов высказал в эфире Freedom.UA.

"Министр обороны знает масштабы поставок (вооружения Украине) по ленд-лизу, он же ознакомлен с планом военных поставок, поэтому он и рассчитывает на то, что во всяком случае горячую фазу войны мы можем закончить до конца года. То есть выйти на государственную границу", – отметил эксперт.

"А дальше – будет или перманентный конфликт, то есть Россия будет со своей территории обстреливать украинскую (то, что мы наблюдаем сегодня на севере и северо-востоке Украины), или произойдет смена политического курса РФ. Тогда у нас есть шанс подписать с ними какое-то соглашение о сосуществовании двух государств на ближайшие несколько десятилетий", – считает Жданов.

Напомним, ранее Жданов заявил, что Россия начала использовать для ударов по Украине "доисторические" ракеты советского образца, более высокоточные из них оставив для обстрелов Киева.

Вас также могут заинтересовать новости: