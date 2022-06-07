Известный украинский военный эксперт Олег Жданов прокомментировал слова министра обороны Алексея Резникова о том, что война в Украине может закончиться до конца года.
Свое мнение, насколько возможен такой вариант развития событий, Жданов высказал в эфире Freedom.UA.
"Министр обороны знает масштабы поставок (вооружения Украине) по ленд-лизу, он же ознакомлен с планом военных поставок, поэтому он и рассчитывает на то, что во всяком случае горячую фазу войны мы можем закончить до конца года. То есть выйти на государственную границу", – отметил эксперт.
"А дальше – будет или перманентный конфликт, то есть Россия будет со своей территории обстреливать украинскую (то, что мы наблюдаем сегодня на севере и северо-востоке Украины), или произойдет смена политического курса РФ. Тогда у нас есть шанс подписать с ними какое-то соглашение о сосуществовании двух государств на ближайшие несколько десятилетий", – считает Жданов.
Напомним, ранее Жданов заявил, что Россия начала использовать для ударов по Украине "доисторические" ракеты советского образца, более высокоточные из них оставив для обстрелов Киева.