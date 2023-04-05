Подконтрольных глав оккупированных районов пригласят на заседание Совбеза РФ.

Российский президент Владимир Путин собирает своих подконтрольных "глав" оккупированных территорий Украины на заседание Совбеза РФ 5 апреля, сообщил российским СМИ спикер главы Кремля Дмитрий Песков.

Заседание российского Совбеза пройдет в видеорежиме. Однако "гауляйтеры" будут присутствовать в Кремле очно.

Также на заседание пригласили вице-премьера РФ Марата Хуснуллина. "Не исключены отдельные встречи "глав регионов" с президентом. Возможно, что-то будет транслироваться в открытом формате", - пообещал пропагандистам Песков.

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Встреча Путина с "гауляйтерами" - что произошло раньше

Путин собирал "гауляйтеров" в том числе и тогда, когда провозглашал попытку аннексировать оккупированные и неоккупированные украинские территории "территорией России".

Ставленники России, называющие себя "главами новых регионов РФ" и являющиеся преимущественно коллаборантами, ответственны за преследование и пытки местных жителей, насильственную паспортизацию и кремлевскую пропаганду в сфере школьного образования, а также депортацию гражданских.

Отдельные представители оккупационной власти регулярно делают циничные заявления относительно "освобождения" украинских территорий Россией, однако их деятельность и жизнь всецело зависят от присутствия в этих районах российских войск.

Так, во время деоккупации Харьковской области предателей просто бросали на произвол судьбы, некоторым удалось самостоятельно сбежать на территорию приграничных российских областей.

Другим "гауляйтерам" и коллаборантам не так везет - их догоняет партизанская "бавовна".

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