Также захватчики почти полностью ограничили въезд и выезд для местных жителей в одном из населенных пунктов Херсонской области.

В Мелитополе Запорожской области российские оккупанты продолжают оказывать психологическое давление на местное население.

Об этом пишет Генштаб ВСУ. В частности, россияне пугают людей предстоящим наступлением украинских военных и распространяют листовки об "эвакуации" жителей города в Россию.

Кроме этого, отмечают в Генштабе, российские захватчики почти полностью ограничили въезд и выезд для местных жителей в Большой Кардашенке Херсонской области. Это связано с перемещением тяжелой техники оккупантов по окрестностям населенного пункта.

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"Людям запрещено покидать свои дома. Усилена проверка документов и мобильных телефонов", - говорится в сообщении.

Война в Украине - ситуация в Запорожской области

Как сообщал УНИАН, ранее мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал, что россияне строят новые три линии обороны на территории временно оккупированной Запорожской области. В частности, оккупанты роют окопы и расставляют противотанковые заграждения. Вторую линию обороны они начали строить между Запорожской и Херсонской областями. Третья линия обороны строится оккупантами между поселком мирное и терпение.

Также Федоров сообщил, что российские оккупанты в апреле могут начать призыв на срочную службу на захваченной территории Запорожской области. Речь идет о весеннем призыве, который объявил военный преступник Путин.

Между тем, зампредседателя Бердянского райсовета Виктор Дудкалов сообщил, что предатели Украины, помогавшие россиянам на захваченных территориях, собирают вещи для эвакуации. Коллаборанты убеждены, что возвращение украинской власти на оккупированные территории - это вопрос ближайшего времени.

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