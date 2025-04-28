Эксперт считает, что российскому диктатору нужно перемирие, чтобы провести парад в Москве.

Российский диктатор Владимир Путин объявил "перемирие" по случаю 80-летия победы в советско-германской войне, чтобы обезопасить от украинских дронов проведение парада в Москве. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса ВСУ, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев в эфире "Киев24".

"Это военная хитрость", - отметил он, добавив, что

По словам Селезнева, Путин боится срыва парада в Москве.

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"Из-за чего сегодня переживает Путин и его окружение? Они очень волнуются, что 7, 8 или 9 мая в сторону Москвы и Подмосковья полетят добрые украинские дроны. А им надо на широкую общественность заявить, что Москва это абсолютно безопасное место и можно спокойно проводить парад на Красной площади. Думаю, что именно с этим и связана попытка Путина таким образом побудить Украину к определенным мирным соглашениям", - подчеркнул Селезнев.

При этом эксперт отметил, что с 2014 до 2022 года провозглашалось и согласовывалось с РФ не менее 25 раз такие перемирия, но они ни разу не работали даже сутки, а иногда через несколько минут после их объявления, россияне начинали его нарушать. Эксперт напомнил, что в этом году во время так называемого "пасхального перемирия" россияне "били по нашим позициям, атаковали на большей части линии боевого соприкосновения.

Он отметил, что надо дождаться ответа украинского руководства на такие инициативы Путина, но нет никакого доверия к инициативам российского диктатора.

Путин объявил новое "перемирие" в войне с Украиной

Как сообщал УНИАН, сегодня, 28 апреля, российский диктатор Владимир Путин объявил перемирие по случаю 80-летия победы в советско-германской войне. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на Кремль.

Отмечалось, что по решению Путина, исходя из гуманитарных соображений, в дни 80-летия победы - с 00:00 часов с 7 на 8 мая до 00:00 часов с 10 на 11 мая - российская сторона объявляет перемирие. На этот период останавливаются все боевые действия. В Кремле считают, что украинская сторона должна присоединиться к перемирию.

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