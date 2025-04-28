По словам американского сенатора, России и Путину надо четко продемонстрировать, что Америка готова превратить их в "корм для рыб".

Российский диктатор Владимир Путин нарушил все обещания, которые давал президенту США и его переговорщикам. Дональду Трампу стоит быть готовым превратить Путина и Россию в "корм для рыб".

Такое заявление сделал сенатор США от Республиканской партии Джон Кеннеди в эфире канала Fox News.

"Я не думаю, что станет лучше, пока мы не дадим понять Путину, что мы готовы превратить его и его страну в корм для рыб", - заявил Кеннеди.

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При этом сенартор-республиканец уточнил, что речь не идет о ядерной войне, а о жестких экономических санкциях против России. Он заявил, что Путин безнаказанно обманывает Трампа.

"Путин нарушил все обещания, которые давал Трампу. Он хочет сохранить всю территорию, которую захватил. Путин считает, что Америка на полном ходу мчится в город дураков. Он думает, что мы боимся его, и он будет продолжать так себя вести, пока не поймет, что за свои действия придется дорого заплатить Он обманывал президента Трампа на каждом шагу и проявил неуважение к Трампу", - заявил он.

Кеннеди призвал жестче давить на экономику России, в частности полностью перекрыть продажу ее нефти, что является ключевым для Москвы.

Мирные переговоры

Как известно, переговорный процесс между Украиной, США и Россией остается сложным и противоречивым. Несмотря на активные дипломатические усилия, ключевые разногласия между сторонами остаются нерешенными.

Президент Дональд Трамп активно продвигает мирный план, который предусматривает признание Крыма частью России, де-факто признание российского контроля над оккупированными территориями и отказ Украины от вступления в НАТО.

Президент Владимир Зеленский категорически отвергает любые уступки по Крыму и другим оккупированным территориям. Кроме того, страна настаивает на предоставлении четких международных гарантий безопасности.

В Москве на днях заявили, что якобы готовы к прямым переговорам с Украиной без предварительных условий. Ранее кремлевский правитель Путин требовал, чтобы сначала Киев полностью вывел войска из четырех областей.

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