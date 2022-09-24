Власти в России боялись мобилизации, думали, что может последовать реакция.

Протесты из-за мобилизации в России будут нарастать и сдерживать их будет удаваться только на первых этапах.

Такое мнение в эфире телемарафона FREEДОМ озвучил экс-глава Службы внешней разведки Украины (2005 – 2010), генерал армии Украины Николай Маломуж.

По словам Маломужа, политическое руководство страны недооценило то, какое может быть реакция граждан на мобилизацию для участия в войне против Украины.

"Это провал политики Путина, они не просчитали ситуацию, прямо так скажу. Они боялись мобилизации, думали, что может последовать реакция. Я считаю, что и администрация Путина и спецслужбы, работающие по россиянам, по регионам не достаточно четко оценили ситуацию, протест будет нарастать очень сильно. Это угроза уже режиму. Не просто угроза срыва мобилизации и, например, агрессии против нашего государства, это одна тема. Это угроза массовых выступлений, а в России есть традиция – если начинаются массовые волнения, тем более, тотальные, не политические, а связанные с жертвами, тут уже начнется массовая реакция. Тут не нужно недооценивать ситуацию", – уверен он.

Военный отметил, что сдерживать протесты удастся только в первое время.

"[Путин] имеет больше миллиона силовиков, контролирующих все регионы. На первом этапе он еще может эти движения сдерживать, кроме Москвы и Санкт-Петербурга, где более организованные, молодые, просвещенные. В регионах он думает собрать людей и кинуть на войну. В данной ситуации важен переходной этап – насколько сможет собрать и мобилизировать в глубинке, не национальных республиках – там уже протесты растут. А в глубинке, где спокойно идут на вот эти все призывы. Нам нужно очень мощно работать в информационном плане, чтобы поддерживать такие настроения", – добавил Маломуж.

По словам Маломужа, ситуацию внутри РФ могут усугубить информирование (объяснение, что россиян тут никто не ждет и дорога в Украину для них – верная смерть) и успехи ВСУ на фронте.

"Согласно данным независимых исследовательских центров в России, да, многие поддерживают Путина, но около 70% не хотят идти на войну. Потому что нужно погибать. Не то, что за Украину, они не хотят погибать на поле боя. Они понимают, что их бросают в топку войны, на убой", – сказал генерал.

Протесты против мобилизации в России: что стоит знать

21 сентября российский диктатор Владимир Путин объявил о начале частичной мобилизации в стране. Впоследствии стало известно о планах призвать в армию 300 тысяч россиян. Перед этим в России внесли изменения в Уголовный Кодекс – теперь за отказ от участия в военных или боевых действиях будут наказывать лишением свободы на срок от двух до трех лет. Теперь планируют также сократить список заболеваний, которые позволяют освободиться от военной службы.

Россияне массово пытаются покинуть страну, но соседние страны этому не рады: например, Финляндия, куда пытается попасть множество россиян призывного возраста, собирается полностью ограничить им въезд.

Также решение о частичной мобилизации в России повлекло протесты в российских городах. Примечательно, что это произошло впервые с весны.

21 сентября на акциях задержали более 1300 человек в 39 российских городах. Хотя звучали обещания мобилизовать лишь тех, кто служил в армии раньше, в полицейских участках раздавали повестки задержанным протестующим.

В субботу, 24 сентября, анонсирована новая волна протестов против мобилизации.

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