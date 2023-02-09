Представитель Главного управления разведки Министерства считает, что Путин продолжит "ракетный террор" против украинцев.

Российский президент Владимир Путин не достиг ни одной стратегической цели за почти год с начала кровопролитной войны против Украины. Его армия "провалила" задачу оккупировать восток Украины, а также не исполнила другие капризы своего военно-политического руководства.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов в эфире национального телемарафона. По его словам, заявления Кремля относительно очередного "этапа наступления" и оккупации востока Украины до марта 2023 года - лишь игра на публику, поскольку российские войска не прекращали наступательных действий в Украине.

"Задача РФ оккупировать восток и выйти на админграницы Донецкой и Луганской областей до конца марта - это сугубо пропагандистская задача, не обоснованная в военном смысле", - отметил он.

По его мнению, усиление военной помощи со стороны партнеров Украины пугает российское военное руководство и заставляет спешить. Также неудачи армии РФ в Украине провоцируют ссоры между Кремлем и военно-политическим руководством России.

Также представитель ГУР МО предупредил, что Путин продолжит "ракетный террор" Украины. Москва поставила себе за цель уничтожение, депортацию и в конечном итоге русификацию мирного населения в Украине.

Новый этап наступления со стороны россиян

5 февраля издание Financial Times сообщило о вероятном новом наступлении армии РФ в течение 10 дней. По данным издания, украинским властям передали информацию о плане россиян атаковать западную часть Луганской области.

Позже издание Foreign Policy выяснило, что российские войска подготовили к новому наступлению на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.

Со своей стороны советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что в рамках своего возможного наступления оккупанты могут применить гибридную тактику. Они умышленно запугивают украинцев и делают информационные "вбросы" о возможных атаках.

Между тем военный эксперт Олег Жданов отметил, что Россия не способна организовать такое же наступление, как было 24 февраля 2022 года.

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