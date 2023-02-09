Скорее всего, россияне будут использовать тактику живой силы, считает эксперт.

Россия не сможет организовать такое же наступление, как было 24 февраля 2022 года.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, предположив, что, скорее всего, россияне будут использовать тактику живой силы и, возможно, атаковать круглосуточно:

"Такого наступления, как было 24 февраля, не будет… Никаких наступлений бронированных колонн. На сегодняшний день вряд ли Россия сможет их собрать. Они будут гнать в основном пехоту, максимально поддерживать ее огнем артиллерии".

По его словам, россияне уже начинают наступление "из непосредственного соприкосновения с противником":

"То есть они ведут боевые действия, мы находимся в соприкосновении с ними, и они начинают наращивать усилия, переходя в атакующие действия. На некоторых участках они усиливают атаки, потому что они там не прекращались… На других участках они перешли в наступление, усилив там личный состав. Но это все переход из непосредственного соприкосновение, выдвижение из глубины", — отметил Жданов.

Вместе с тем, эксперт предупредил, что это будет "сплошная атака": "Возможно, круглосуточная".

Новое наступление РФ - другие прогнозы

По мнению военного эксперта Александра Коваленко, российские войска будут идти в наступление в феврале - начале марта от безвыходности и истеричных настроений в руководстве самой РФ, до того, как ВСУ сформируют батальонные тактические группы нового образца. При этом он предположил, что старт нового наступления РФ может совпасть с массированной ракетной атакой.

Издание Foreign Policy, что российские войска подготовили к наступлению на Украину 1800 танков, 3950 бронемашин, 2700 артсистем, 810 РСЗО, 400 истребителей и 300 вертолетов.