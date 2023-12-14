Сегодня российский диктатор выложил все карты на стол относительно своих планов в Украине.

В своем выступлении на "прямой линии" с россиянами Владимир Путин подтвердил намерение и дальше продолжать войну против Украины, поэтому мир должен избавиться от иллюзий, что существует приемлемое окончание этой войны, которое не предполагает поражения России. Об этом заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"Итак, "субъект Путин" снова прямо и вполне официально заявил, что он будет вести войну, убивать и завоевывать. Он яростно ненавидит Украину, и это единственная причина полномасштабной войны. Он также ненавидит многие другие страны и демократии, с которыми также нужно "разобраться", – говорит Подоляк, подводя итоги путинской "прямой линии".

Представитель ОП подчеркнул, что Путин намерен продолжать войну, "пока не утолит свою жажду крови".

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"Так что перестаньте жить иллюзиями. Прекратите верить, что существует любое другое решение, кроме поражения России. Перестаньте поощрять каннибала своими сомнениями и кормить его надеждами на то, что демократии не готовы сопротивляться и поэтому он сможет переждать, пройти, "не проиграть" и договориться", – акцентирует Подоляк.

Выступление Путина на "прямой линии"

Как писал УНИАН, сегодня Владимир Путин принял участие в так называемой "прямой линии с народом" – пропагандистском мероприятии, где рядовые россияне задают ему вопросы, а он отвечает. Среди прочего Путин заверил, что его цели в войне против Украины отнюдь не изменились – "денацификация" и "демилитаризация".

Также Путин похвастался, что за год смог завербовать на войну 486 тысяч россиян, и что сейчас на фронте находится около 617 тысяч. Однако нетрудно подсчитать, что с добавлением мобилизованных и начального количества российских войск получается, что с фронта "исчезли" около 300 тысяч солдат. То есть фактически Путин проболтался о масштабе российских потерь.

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