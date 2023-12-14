Путин заявил, что в Украине воюют 617 тысяч россиян.

Владимир Путин во время своей пресс-конференции непреднамеренно признал, что с начала полномасштабного вторжения в Украину более 300 тысяч российских солдат погибли или были тяжело ранены. Об этом пишет Independent, анализируя выступление российского диктатора.

Так, во время своей первой пресс-конференции после полномасштабного вторжения Путин заявил, что на войну мобилизованы 244 тысячи россиян, а затем добавил, что 486 тысяч вызвались воевать добровольцами.

Затем он заявил, что в Украине воюют 617 тысяч россиян.

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В то же время, пишет Independent, по словам военного аналитика Яна Матвеева, еще 250 тысяч российских солдат были задействованы в первых этапах вторжения за шесть месяцев до частичной мобилизации в сентябре 2022 года.

"То есть Путин буквально признал безвозвратные потери в размере 363 тысяч человек", - сказал Матвеев.

В последний раз Кремль публиковал оценку числа погибших в сентябре 2022 года, когда, по их словам, было убито всего 5937 солдат.

Потери России в Украине

По последним оценкам США, Россия потеряла на войне в Украине уже 315 тысяч убитыми и ранеными. Это составляет почти 90% личного состава, который имела РФ на момент начала полномасштабного вторжения.

По подсчетам Генштаба ВСУ, потери "живой силы" армии РФ за минувшие сутки составили 1300 человек. Всего с начала полномасштабного вторжения страна-агрессор ориентировочно потеряла около 342 800 человек.

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