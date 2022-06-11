Сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

В Беларуси на границе с Украиной собрали 7 батальонов и продолжили проверку боевой готовности до 18 июня.

Об этом пишет Генштаб ВСУ.

"На Волынском и Полесском направлениях до семи батальонов вооруженных сил республики Беларусь продолжают выполнять задачи по усилению украинско-белорусской границы в Брестской и Гомельской областях. Продлены сроки: до 18 июня текущего года проведение проверки боевой готовности вооруженных сил республики Беларусь; до 8 июля текущего года закрытия воздушного пространства над южной частью Беларуси", - говорится в сообщении.

Также сохраняется угроза ракетных и авиационных ударов с территории Беларуси.

На Северском направлении россияне продолжают удерживать до трех батальонных тактических групп из состава подразделений Западного военного округа на участке российско-украинской границы в Брянской и Курской областях для предотвращения опрокидывания ВСУ на другие угрожающие направления.

Россияне обстреляли артиллерией позиций войск в приграничных районах Сумской области.

Ранее сообщалось, что в Беларуси вдоль украинской границы присутствуют российские военные с "Искандерами-М", самолетами и "Панцирями-С1".

Беларусь анонсировала проведение "мобилизационных учений" вблизи украинской границы. Планируется, что учения пройдут с 22 июня по 1 июля в Гомельской области (около 100 км от Украины, от Гомеля до границы – 47 км).

В Генштабе ВСУ сообщили, что Беларусь планирует увеличить численность армии до 80 тысяч людей.

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