По словам советника руководителя Офиса президента Украины, со стороны европейских партнеров есть значительное увеличение программ поддержки.

Информация о якобы существующих противоречиях внутри Европейского Союза относительно оказания помощи Украине является одним из главных политических месседжей, которые распространяет Россия - мол, "Украина будет лишена помощи наших партнеров". Об этом в интервью азербайджанскому информационному агентству Report заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

Он отметил, что Украина может тратить только собственный бюджет на содержание армии, а партнеры оказывают финансовую помощь только для поддержки социальных программ.

"Со стороны наших европейских партнеров есть значительное увеличение программ поддержки. Национальные правительства отдельных стран увеличивают бюджеты на военные пакеты и на финансовую помощь Украине. Это Германия, Голландия, Швеция, Дания, Норвегия, практически все страны постепенно увеличивают пакеты прямой военной и финансовой помощи", - подчеркнул Подоляк.

По его словам, к 2023 году в этих пакетах были суммы от 200 до 600 миллионов евро, сейчас они исчисляются миллиардами евро.

Советник главы ОП также прокомментировал вопрос о вето Венгрии на оказание поддержки Украине.

"Это не блокировка со стороны какого-то государства. В ЕС 27 членов, один из которых феноменальный - Венгрия. Виктор Орбан считает, что необходимо сделать все, чтобы ЕС стал как можно слабее. Мы должны продолжить диалог с Венгрией", - подчеркнул Подоляк.

Кроме того, по его убеждению, "корпоративное" решение ЕС относительно 50 миллиардов евро Украине на социальные программы будет принято в январе, "потому что члены организации однозначно поддерживают необходимость продолжения четырехлетней программы помощи Украине".

"Диалоги с Орбаном пройдут на уровне ЕС и Еврокомиссии. Мы обсудим некоторые чрезвычайно странные попытки заблокировать помощь Украине", - подытожил Подоляк.

Помощь ЕС Украине - последние новости

Европейский Союз отложил вопрос выделения €50 млрд для Украины не из-за вето Венгрии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, это произошло из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении, поскольку не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один".

Ранее УНИАН сообщал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан наложил вето на выделение €50 млрд Украине от ЕС.

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