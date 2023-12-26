По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, средства будут выделены в любом случае.

Евросоюз отложил на месяц, до 1 февраля 2024 года, рассмотрение вопроса о выделении 50 млрд евро для Украины не из-за вето Венгрии, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона единых новостей.

"Оформление решения о 50 млрд евро было перенесено на начало следующего года не из-за вето Венгрии, а из-за того, что остальные 26 европейских стран дают время Венгрии, чтобы все-таки договориться о присоединении. Потому что они не хотят иметь ситуацию, когда постоянно принимаются решения "минус один", – пояснил Кулеба.

Он убежден, что Украина в любом случае деньги от Евросоюза получит.

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"Вопрос остался один. Или это сделают 27 государств вместе, все члены ЕС включая Венгрию. Венгрии дали месяц на проведение дополнительных переговоров. Или эти деньги выделит 26 стран Европейского Союза без Венгрии. Вот и все. Здесь вопрос их внутреннего единства, и они прилагают все усилия для того, чтобы его все же сохранить. Но если это не удастся, то деньги все равно будут выделены", – убеждает Кулеба.

Помощь ЕС для Украины

Как сообщал УНИАН, председатель Европейского совета Шарль Мишель после завершения переговоров лидеров ЕС 14-15 декабря заявил, что премьер Венгрии Виктор Орбан не разрешил принять решение ЕС о программе помощи Украине на 50 млрд евро на 2024-2027 годы. О наложенном вето заявил и сам Орбан в соцсети.

В то же время лидеры договорились о проведении саммита 1 февраля 2024 года, на котором проголосуют финансовый вопрос по помощи Украине.

Как известно, 14-15 декабря в Брюсселе прошел саммит ЕС. Европейский Совет позволил начать переговоры о вступлении Украины в ЕС. Возможность объявления о начале переговоров с Украиной на встрече в Брюсселе обсуждалась уже давно, при этом ясности в этом вопросе не было.

По результатам саммита МИД выступил с заявлением, что 26 стран-членов Евросоюза достигли принципиального решения о создание Украинского фонда (Ukraine Facility).

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