Противник ведет активную оборону вдоль всей линии соприкосновения и пытается наладить логистику.

Ночью на юге враг дважды наносил авиационные удары по позициям ВСУ.

Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров.

По его словам, противник ведет активную оборону вдоль всей линии соприкосновения, пытается наладить логистику, перегруппировывается для распределения сил.

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"С целью уточнения положения наших войск и корректирования огня артиллерии враг продолжает использовать беспилотные аппараты в Баштанском, Бериславском и Херсонском районах. В течение ночи продолжались атаки по позициям наших подразделений с применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии и минометов, дважды нанесены удары армейской авиацией", - сообщил спикер командования.

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Как сообщал УНИАН, по данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также содержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Враг сосредоточился на захвате Бахмута-Краматорска. В течение прошлых суток украинские военные в очередной раз отражали атаки противника на Иванград. Предварительно в британской разведке сообщали, что оккупанты приблизились к югу от Бахмута.

Как рассказал советник ОП Алексей Арестович, сообщения российских пропагандистов о якобы взятии под контроль ряда населенных пунктов на Бахмутском направлении не соответствуют действительности. Это украинские военные довольно успешно провели контратаку.

В свою очередь Генштаб ВСУ отчитывается, что смертность среди раненых российских военнослужащих достигает 50%.

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