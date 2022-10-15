Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также на удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей.

Украинские войска отбили атаки врага вблизи 11 населенных пунктов на трех направлениях.

Об речь идет в сводке Генштаба ВСУ по состоянию на 18:00.

"Агрессор продолжает сосредотачивать усилия на попытках выхода на административную границу Донецкой области, а также на удержании захваченных районов Харьковской, Луганской, Запорожской, Николаевской и Херсонской областей", - рассказали в Генштабе.

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Также враг обстреливает позиции украинских войск вдоль всей линии соприкосновения, осуществляет инженерное оборудование позиций на отдельных направлениях и ведет воздушную разведку.

"Подразделения Сил обороны Украины отбили атаки противника в районах населенных пунктов Новосадовое на Краматорском направлении, Яковлевка, Берестово, Бахмут, Бахмутское и Опытное на Бахмутском направлении, Красногоровка, Невельское, Первомайское, Марьинка и Перемога на Авдеевском направлении", - говорится в сводке.

Контрнаступление ВСУ

Вооруженные силы Украины продолжают оттеснять врага на Херсонщине, где он уже меняет рубежи обороны на более глубокие. По состоянию на 9 октября ВСУ освободили более 1170 кв. км территории на Херсонском направлении.

Вооруженные силы Украины в период с 1 по 6 октября освободили 29 населенных пунктов в Херсонской области.

Также продолжается освобождение Харьковской области. Кроме того глава Луганской ОВА также объявил о начале деоккупации области.

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