Российские оккупанты продолжают нести огромные потери на фронте.

Российские оккупанты продолжают нести безумные потери в войне против Украины. Известно, что только за неделю в одну из больниц Донецка привезли 100 "трехсотых" российских бойцов. И эта цифра постоянно растет.

Об этом говорится в утреннем сводке Генштаба от 15 октября.

По имеющейся информации, в медицинские учреждения на временно оккупированных территориях поступает большое количество раненых. Кроме Донецка больницы переполнены ранеными рашистами и на Запорожье.

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"В городе Токмак Запорожской области больницы переполнены. По информации от местных жителей, гражданских в больницах не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжело раненых на территорию России", - отметили в Генштабе.

Отмечается, что смертность среди оккупационных войск РФ превышает 50%.

Также, как сообщил председатель Луганской ОВА Сергей Гайдай, больницы оккупированной Луганщины также переполнены, однако захватчики начали там "восстановление", в перечень не попал ни одно разрушенное заведение из Лисичанска, Рубежного, Попасной, Кременной и Северодонецка.

"Мы неоднократно видели, как россияне любят в течение нескольких недель "почти с нуля восстанавливать" недавно отремонтированные объекты и с пафосом их открывать. Возможно, больницы Луганска, Антрацита, Должанская, Ровеньков, Брянки или Кадиевки за восемь лет действительно настолько устали от раненых оккупантов, что нуждаются в восстановлении. Не ремонта, а именно "восстановления". Однако об этом нельзя сказать об медучреждения Марковки, Старобельска, Новоайдара и Новопскова. За последние годы там были выполнены капремонты больниц на десятки миллионов гривень, закуплено современное оборудование. Контролировать будут эти чудо-ремонты шефы-регионы РФ - заявляют в так называемой "лнр". То есть, даже регионы РФ (с точки зрения рф) уже делятся на шефов и подчиненных", - подчеркнул Гайдай.

Также, по словам Гайдая, в перечне больниц, куда будут вкладываться деньги оккупантов, отсутствуют медицинские учреждения, которые действительно требуют значительных ремонтов, а не только вложения денег. В частности, в Лисичанске, Горном, Попасной, Северодонецке, Рубежном, Кременной.

"Никто не хочет брать шефство над полуразрушенными объектами. Их не откроешь до зимы и даже до лета. Хвастаться нечем. Разве что большим количеством раненых россиян. Во многих больницах гражданских не принимают из-за загруженности врачей и отсутствия койкомест. Из-за низкого качества медицинской помощи и отказа командования российских оккупационных войск эвакуировать тяжелораненых на территорию России, смертность среди них превышает 50 %. И каждый день этот показатель только растет", - сообщил глава Луганщины.

Потери России в Украине: что известно

Российская армия и боевики так называемых "лнр/днр" продолжают нести потери в живой силе. Так, по официальным данным Генштаба ВСУ, украинские военные уничтожили уже более 64 тысяч личного состава армии РФ в Украине.

Ранее сообщалось, что установлены имена более 7500 российских военных, убитых на войне в Украине. На текущей неделе стало известно о первых боевых потерях среди мобилизованных россиян после 21 сентября.

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