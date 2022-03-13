Также захватчик рассказал, что в ближайшее время война не закончится.

Украинские спецслужбы перехватили разговор еще одного оккупанта, который рассказал по телефону своей девушке о том, что в ближайшее время война в Украине не закончится. А также он рассказал о потерях, которые несет российская армия.

"Нам ничего не говорят. Мы просто помираем и все. Вернуть нас назад не хотят, потому что они там тупорылые де**лы. Я не понимаю почему. Осталось только 30 процентов полка - всех перебили. Гранатометы, минометы, всем чем только можно нас закидали. И мы развернулись", - сказал оккупант.

Напомним, ранее один из оккупантов рассказал, что они начали искать еду по мусорникам, так как у них нет ни продуктов, ни воды, ни даже оружия.

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