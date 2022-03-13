Оккупанты остались без еды и воды.

Служба безопасности Украины обнародовала запись разговора одного из российских оккупантов, который говорил о том, что он вместе со сослуживцами уже ищет еду на мусорниках, так как у них нет ни продуктов, ни воды.

Также на записи слышно, как захватчик рассказывает, что ехал якобы в Чечню, а приехал на войну в Украину. Здесь ему тяжело, так как нет еды и даже оружия, чтобы "защищаться".

Кроме того, он цинично вспоминает о том, как они разграбили свои же разбитые БТРы, чтобы иметь оружие, а еще – ищут продукты по мусорникам, чтобы выжить.

При этом в телефонном разговоре он уточнил, что его бригада готова "стереть с земли хохляцкие города".

Напомним, ранее пленные оккупанты призвали армию РФ сложить оружие и сдаться в плен.

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