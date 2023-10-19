Гуменюк напомнила, что "не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот самый момент, как она осуществляется".

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк прокомментировала заявление аналитиков ISW относительно вероятных изменений на линии разграничения на левом берегу Херсонщины.

В эфире телемарафона она отметила, что "заявления аналитиков - это предположения, их понимание и видение возможного развития событий". "Надо понимать и ориентироваться в общественном пространстве. Если мы говорим о боевых действиях, то лучше военных, знают только военные. Непосредственно те, кто задействованы в этих операциях", - акцентировала Гуменюк.

Начальница координационного пресс-центра Сил обороны юга добавила, что боевая работа Сил обороны всегда направлена в разных формах и направлениях на то, чтобы уничтожать вражеский потенциал и вражеские позиции "во всех их проявлениях, которые есть в нашей зоне ответственности".

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"Мы продолжаем эту работу. Не вся работа может быть публичной и не вся работа заслуживает информационного распространения в тот самый момент, как она осуществляется. К этому надо относиться с пониманием", - подчеркнула Гуменюк.

Она напомнила, что Украина не первый год в условиях гибридной войны, поэтому нужно ориентироваться на официальные источники, которые знают о боевой работе и всегда предоставляют оперативную информацию согласно ее целесообразности.

"Сегодня мы можем сказать, что россияне очень часто используют информационное пространство для оправдания своих преступлений, они находят повод объяснить, почему они бомбят правый берег (Херсонщины - УНИАН), почему они уничтожают населенные пункты управляемыми авиационными бомбами, которые оставляют после себя шестиметровые воронки. Это их оправдание, что они это делают, потому что им страшно. На самом деле боевая работа наших сил проводится планово, с освещением в возможном и целесообразном смысле нами осуществляется оперативно. Поэтому, доверяйте, пожалуйста, тем достоверным источникам, которые об этом извещают, потому что знают об этой работе", - подчеркнула Гуменюк.

Ситуация на Херсонщине: последние новости

19 октября в Силах обороны юга рассказали, что российские захватчики несут большие потери, но продолжают убивать мирных жителей и целят по жилым кварталам. Украинские силы за сутки ликвидировали почти полсотни оккупантов и большое количество техники на этом направлении.

Аналитики Института изучения войны (ISW) в своем отчете сообщили, что подразделения двух бригад морской пехоты Украины, вероятно, 17-18 октября пересекли реку Днепр и высадились на левый берег Херсонской области.

Между тем российские военкоры опасаются, что это может быть частью более масштабного плана.

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