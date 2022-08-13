Отметим, ВСУ продолжают точными ударами уничтожать российскую технику на оккупированных территориях Украины.

Российская Федерация пытается перезапустить или расширить военную промышленность для поддержки длительных боевых действий в Украине.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что 12 августа министр обороны России Сергей Шойгу, вероятно, посетил завод "Уралвагонзавод".

Этому предшествовало сообщение о том, что "Уралвагонзавод" столкнулся с финансовыми проблемами из-за введенных Западом санкций и невыполнения обязательств по государственному контракту.

"Это крупнейший производитель танков в РФ, в частности, танков Т-72. Визит Шойгу может свидетельствовать, что Кремль пытается перезапустить или расширить деятельность военно-промышленного комплекса", – говорится в сообщении.

Отметим, Вооруженные силы Украины продолжают точными ударами уничтожать российскую технику на оккупированных территориях Украины. Напомним, согласно последним данным Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 975 артиллерийских систем, 4108 боевых бронированных машин и 1849 танков.

Ранее в британской разведке сообщали, что на проблемы с производством российской техники указывает и недавнее решение Беларуси выпускать отечественный основной боевой танк Т-72Б. Вероятно, это альтернативное решение станет заменой программы модернизации танка, заказанного в государственной компании "Уралвагонзавод" с РФ.

Вас также могут заинтересовать новости: