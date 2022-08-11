Доверие к оборонно-промышленному комплексу РФ подорвано из-за плохих результатов войны в Украине.

Россия не сможет выполнить отдельные экспортные заказы на боевые бронированные машины. Ее армия в Украине нуждается в технике, а западные санкции влияют на производство. При этом военные неудачи подорвали доверие партнеров РФ к ее оборонно-промышленному комплексу.

Такой информацией поделилась британская разведка в своем свежем отчете касательно российской агрессии в Украине.

"Маловероятно, что Россия сможет выполнить некоторые экспортные заказы на боевые бронированные машины из-за исключительного спроса на машины для собственных войск в Украине и усиливающегося влияния западных санкций", — сообщили в британской разведке.

В отчете также сказано, что РФ считала поставки техники другим странам своим успехом. Но теперь партнеры страны-агрессора будут сомневаться в качестве продукции на фоне неудач в Украине.

"Россия давно считает оборонную промышленность одним из своих самых важных экспортных успехов. Однако военно-промышленный потенциал этой страны в настоящее время испытывает значительное напряжение, а доверие ко многим ее системам вооружений подорвано тем, что они ассоциируются с плохими результатами российских войск в войне в Украине", — добавили в британской разведке.

На проблемы с производством российской техники указывает и недавнее решение Беларуси выпускать отечественный основной боевой танк Т-72Б. Вероятно, это альтернативное решение станет заменой программы модернизации танка, заказанного у государственной компании "Уралвагонзавод" из РФ.

Напомним, согласно свежим данным от Генштаба ВСУ, с момента полномасштабного вторжения украинские защитники уничтожили 974 артиллерийские системы, 4100 боевых бронированных машин и 1846 танков.

Война Российской Федерации против Украины

24 февраля РФ вторглась в независимую Украину и устроила в стране настоящий коллапс. Оккупанты не только захватывают военные части, аэропорты и прочие стратегические объекты, но и стреляют по мирным жителям и многоэтажкам городов.

27 февраля 2022 года появилась информация о том, что Беларусь может объявить войну Украине. Официальных подтверждений вторжения ее армии на нашу территорию пока нет.

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