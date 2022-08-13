Аэродром не подвергся разрушениям, которые бы сделали невозможным его использование.

Россияне могут и дальше использовать атакованный накануне военный аэродроме "Саки" возле Новофедоровки в оккупированном Крыму.

Об этом в телеэфире сказал спикер командования Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат.

По словам спикера, в результате атаки на аэродром оккупанты потеряли летный состав, и, вероятно инженерный состав, который обслуживал эти самолеты.

При этом сам аэродром не подвергся разрушениям, которые бы сделали невозможным его использование.

"Его восстанавливать особо и не нужно. Была поражена стоянка самолетов, уничтожена техника, возможно, склад артиллерийского вооружения, возможно, склад горюче-смазочных материалов. Основное на аэродроме - взлетно-посадочная полоса. Она функционирует. ... Я думаю, что они уже его восстанавливают, вопрос лишь о безопасности нахождения там авиации. Для самолета перелететь с одного аэродрома на другой - небольшая проблема, это считанные минуты", - сказал спикер.

Как сообщал УНИАН, серия взрывов на военной авиабазе "Саки" в Новофедоровке прозвучала 9 августа. Известно, что с этой базы самолеты атаковали Запорожскую, Николаевскую и Херсонскую области.

В Министерстве обороны РФ заявили, что на военном объекте просто взорвались боеприпасы.

По данным США, в результате взрывов на аэродроме "Саки" в оккупированном Крыму был уничтожен ряд российских истребителей, истребителей-бомбардировщиков, самолетов-разведчиков и складов боеприпасов. В Великобритании считают, что было уничтожено восемь российских бомбардировщиков Су-24 и истребителей Су-30.

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