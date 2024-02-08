Предварительно, серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает оккупантам в доступе.

В результате кибератаки Главного управления разведки Министерства обороны Украины у российских захватчиков масштабный сбой программы управления дронами.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ГУР МОУ, киберспециалисты разведки совершили очередную успешную операцию против российских оккупантов: сегодня захватчики жалуются на массовый сбой программы управления дронами. "Этот софт россияне устанавливают для перепрошивки беспилотников марки DJI под нужды ведения боевых действий", - говорится в сообщении.

В ГУР рассказали, что программное обеспечение, среди прочего, позволяет вражеским операторам дронов: настраивать пульты управления и создавать новые; захватывать видео и передавать картинку на командный пункт; управлять дроном с компьютера (не через пульт).

Видео дня

Отмечается также, что через веб-серверы этот российский проект перепрошивки дронов обеспечивает функционирование системы "свой-чужой". "По предварительным данным, в результате кибератаки ГУР МО Украины серверы перестали работать, поэтому все программное обеспечение распознается как "чужое" и отказывает рашистам в доступе. Без доступа к серверам, а значит - к системе, управление беспилотниками с пультов, вероятно, невозможно", - отметили в разведке.

В то же время отмечается, что сейчас противник пытается всячески решить проблему, в том числе и путем перехода в ручной режим управления.

Украинские кибератаки: последние новости

Как сообщал УНИАН, в конце января ГУР сообщило, что во время кибератаки на российский центр космической гидрометеорологии была уничтожена база данных Дальневосточного научно-исследовательского центра "Планета".

Отмечалось, что специалистам удалось уничтожить 280 серверов, общий объем уничтоженной информации составил около 2 петабайт (200 млн гигабайтов), а стоимость - не менее 10 млн долларов.

Среди утраченного оккупантами - метео- и спутниковые данные, которые постоянно использует "Роскосмос", Минобороны, МЧС и другие ведомства.

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