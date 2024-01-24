Стоимость потерянного Россией цифрового массива может составлять не менее 10 млн долларов, отметила украинская военная разведка.

ГУР (это главное управлении разведки Министерства обороны Украины) сообщило о деталях и последствиях кибератаки на центр космической гидрометеорологии России.

Как отмечается в сообщении в Telegram-канале ведомства, уничтожена база данных дальневосточного научно-исследовательского центра космической гидрометеорологии "Планета". "Указанное российское государственное предприятие федерального уровня занимается приемом и обработкой данных со спутников, а также обеспечивает соответствующей продукцией более 50 государственных субъектов: прежде всего - министерство войны, Генеральный штаб и службы МЧС РФ", - добавили в разведке.

Отмечается, что атаку против дальневосточного (крупнейшего из трех) филиала НИЦ космической гидрометеорологии "Планета" совершили киберволонтеры-патриоты из группы "BO Team".

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"Последствия - разрушительные! Проникновение в базу данных центра позволило уничтожить 280 серверов, задействованных в общей сети. Объем уничтоженной информации - около 2 петабайт (200 миллионов гигабайтов) данных. Стоимость утраченного Россией цифрового массива может составлять не менее 10 миллионов долларов", - сообщили в ГУР МОУ.

Отмечается, что среди уничтоженного метео- и спутниковые данные, которые в постоянном режиме активно использовали российские Министерства обороны и Чрезвычайных ситуаций, "Роскосмос" и ряд других ведомств государства-агрессора, а также - наработанные годами уникальные исследования.

"Работа суперкомпьютеров, которыми оборудован дальневосточный центр, - парализована и не подлежит восстановлению в полном объеме. Один такой вычислительный девайс вместе с программным обеспечением стоит 350 тысяч долларов. В условиях жестких санкций против России повторно получить такой софт фактически невозможно", - отмечается в сообщении.

Кроме того, добавили в разведке, вместе с хранилищами данных, серверами и компьютерами в результате кибератаки были парализованы системы кондиционирования и увлажнения воздуха, а также регулирование экстренного электропитания здания центра.

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Как сообщал УНИАН, недавно в ГУР заявили, что в результате украинской кибератаки на некоторое время будет парализовано строительство новых военных объектов России.

Была осуществлена успешная кибератака на российское государственное предприятие, которое выполняет все строительные подряды для "министерства войны" государства-агрессора. Речь идет о "Федеральном государственном унитарном предприятии "Главное военно-строительное управление по специальным объектам".

Киберволонтеры проникли в базу данных российской госкомпании и получили 1,2 терабайта ценных данных. Среди полученного массива - техническая документация на более 500 объектов Министерства обороны России.

Критически важную информацию о российских военных объектах, которые уже завершены, находятся на этапе строительства/реконструкции или запланированы к возведению, передали для Сил безопасности и обороны Украины.

В ГУР отметили, что в рамках кибероперации все указанные данные были удалены с серверов российского предприятия, что на время парализует строительство новых объектов московских террористов.

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