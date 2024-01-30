Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации.

30 января в результате кибератаки "лег" сервер Министерства обороны России, который использовался для спецсвязи. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления разведки Минобороны Украины.

Отмечается, что именно специалисты ГУР МО совершили операцию в киберпространстве противника. В результате атаки был приостановлен обмен информацией между подразделениями Минобороны РФ, которые пользовались указанным сервером, расположенным в Москве.

"Программное обеспечение на атакованном сервере было утверждено ФСБ РФ как соответствующее государственным стандартам защиты информации. Соответствующий софт устанавливали на различных стратегических объектах государственного сектора России, в частности – военных. Кибероперация продолжается", – говорится в сообщении.

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Кибератаки на российские учреждения - другие новости

В декабре 2023 года сообщалось, что киберподразделения ГУР МО осуществили успешную киберспецоперацию на налоговую систему России. Специалистам украинской разведки удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов Федеральной налоговой службы РФ, а после – в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории временно оккупированного Крыма.

В октябре украинские хакеры взломали базу данных крупнейшего банка России – "Альфа-Банка". Тогда были получены персональные данные более 30 миллионов клиентов, в том числе и совладельца банка – подсанкционного олигарха Михаила Фридмана. В учреждении же все отрицали.

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