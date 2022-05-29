В Северодонецке враг не имеет успеха.

Российская группировка до сих пор находится в отеле "Мир" в окрестностях Северодонецка, возможностей его покинуть у врага в настоящее время нет.

Об этом Гайдай заявил в эфире национального телемарафона.

ВСУ регулярно обстреливают русских, которые там прячутся.

"Они (россияне - ред.) несут в отеле большие потери, потому что наши их там постоянно обстреливают и выбивают. Пока они там прячутся, но пройти не могут", - описал текущую ситуацию в городе Гайдай.

Кроме того, Гайдай прокомментировал слухи о якобы захвате города. Глава ОВА отметил, что населенный пункт под полным контролем украинских сил.

"Тиктокеры кадыровские уже сняли видосик на фоне какого-то там флага, что якобы Северодонецк под контролем, все нормально, мы все захватили... Я приглашаю любого тиктокера: пожалуйста, снимите видео (Надеюсь, это будет ваше последнее видео) где-то из центра города, а не в какой-то будке на фоне флага", - добавил Гайдай.

Война в Украине: актуальные данные

Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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