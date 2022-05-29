В командовании опровергли очередные фейки Кадырова.

Российские войска пытаются закрепиться в Лимане и где-то вышли на окраины Северодонецка.

Об этом сообщил представитель оперативного командования "Схид" Илько Божко в эфире телемарафона, отвечая на вопрос, насколько правдивы заявления отдельных представителей оккупантов по взятию города (в частности, главы Чечни Рамзана Кадырова).

Накануне прихвостень Путина Кадыров заявил о якобы взятии под полный контроль Северодонецка, что противоречит официальным заявлениям Генерального штаба.

"Мы уже давно не верим оккупанту, а верим Генштабу", - заявил он. По словам Божко, "действия россиян абсолютно неэффективны при штурме городов": "Они не научились этого делать, и у них это не будет получаться. Они не могли этого сделать ни на юге нашей страны, нет никаких предпосылок, чтобы говорить об их каких-то эффективных действиях в Северодонецке".

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Враг сосредоточил усилия на захвате Луганской и Донецкой областей. В настоящее время продолжаются ожесточенные бои за Северодонецк: оккупанты заняли отель на окрестностях города, а ВСУ пытаются их оттуда изгнать.

Войска РФ пытаются также наступать на Славянском направлении. Вражеские военные перебрасывают под Купянск Харьковской области дополнительную технику. В некоторых населенных пунктах русские пытались развить наступление - потерпели поражение и отошли.

Россия продолжает бомбить украинские города, терроризируя гражданское население.

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