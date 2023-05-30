По его словам, украинские воины доминируют в стрелковых боях.

В районе Бахмута украинские военнослужащие с коптера брали координаты российских захватчиков, устраивали на них засады и полностью уничтожали.

Рассказ командира отделения десантно-штурмовой роты Назара об этих боях опубликовал Генеральный штаб Вооруженных сил Украины со ссылкой на Службу связей с общественностью 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ДШВ Вооруженных Сил.

В частности, Назар рассказал об одном из 15-минутных боев, где он потратил 4 магазина и 20 гранат. "Был ближний контакт - на расстоянии 5 метров. Половину оккупантов мы "положили" в окопах, а дальше - заходили в их блиндажи и уничтожали", - сообщил он.

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При этом военнослужащий добавил, что украинские воины доминируют в стрелковых боях и наводят на оккупантов страх. "С помощью квадрокоптеров постоянно мониторим ситуацию. Противник не сильно обучен стрелять. Было без шансов, мы их загнали в угол с флангов. Наше отделение захватило две позиции и уничтожило противника под Бахмутом", - отметил десантник Назар.

Он отметил, что оккупанты делают огневой вал за счет артиллерии и огневых средств, а заранее бросают "вагнеровцев". По его словам, наши бойцы доминируют в ближних боях, потому что лучше обучены штурмовать. "Когда мы штурмуем, россияне ничего не могут сделать. У них колоссальные потери. Они прут, но большой кровью платят. Под прикрытием артиллерии надеются зайти на наши позиции. Ближние бои - не проблема. Мы берем качеством. На штурм идут только подготовленные бойцы", - рассказывает воин ДШВ.

Назар рассказал как в районе Ивановского, под Бахмутом, за полдня вместе со своим отделением отбил 4 позиции. "Мы взяли первую позицию, закрепились, потом ворвались на вторую. П * * * ры отстреливались из блиндажа. Мы до обеда тяжело боролись с ними. Далее другая штурмовая группа на подкреплении "выкуривала" их. Мы пошли дальше, зашли в еще одну позицию, зачистили ее, переправились к каналу и заняли высоту. Но штурм еще не закончился..." - отмечает десантник.

По его словам, захватчики высылали подкрепление, оккупанты бежали к своим, но не знали, где украинские десантники находятся, поэтому наши бойцы благодаря тактическим хитростям их ликвидировали.

"Мы с коптера брали координаты противника и делали на него засады. Подпускали их на расстояние до 10 метров и полностью уничтожали. Дальше перемещались и добивали остатки подразделения. Удивляло, что русские бежали на нас, а мы их клали пачками. Они были дезориентированы и неподготовлены. Думаю, их начальство знало, что мы отбили позиции, но своей пехоте не докладывало эту информацию. Они шли по своим еще теплым трупам. Их никто не ценит. Мы разбили их штурмовые группы и заняли 4 позиции. Штурм длился 8 часов. Каждые 100 метров - вражеская позиция. В тот день мы 500 метров украинской земли отбороли и закрепились на рубежах", - рассказал командир отделения десантно-штурмовой роты Назар.

Ситуация в Бахмуте: последние новости

Как сообщал УНИАН со ссылкой на материал в The Wall Street Journal, украинские защитники работают над тактическим окружением российских захватчиков. После длительного штурма города оккупанты истощены и не имеют сил продвигаться, поэтому скоро потеряют Бахмут.

Спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый вчера сообщил, что в город на замену боевикам ЧВК "Вагнер" заходят воздушно-десантные войска и мотострелковые подразделения РФ.

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