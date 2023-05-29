Тем временем украинские воины работают над тактическим окружением оккупантов в городе.

Россия зашла в тупик в Бахмуте и скоро его потеряет.

Об этом пишет The Wall Street Journal. Как отмечает издание, пока Россия боролась за контроль над последними кварталами Бахмута, украинские силы прорвались на территорию РФ, создав серьезные проблемы Москве. Теперь захватчикам необходимо перебросить войска с фронта к своей границе, чтобы ее обезопасить.

"Наша цель состоит в том, чтобы тактически окружить Бахмут", - сказал командир взвода 3-й штурмовой бригады Украины, которая ведет контратаку к югу от города.

Издание констатирует, что десятимесячный штурм Бахмута привел к тотальному истощению оккупантов и лишил их шансов продвинуться вперед. WSJ отмечает, что "Россия оказалась в тупике" и вскоре потеряет город, который получила мясными штурмами.

Бои за Бахмут - актуальное

По состоянию на утро 29 мая интенсивность боев на Бахмутском направлении существенно уменьшилась. Об этом заявила заместитель главы Минобороны Анна Маляр. По ее словам, враг осуществляет ротацию войск. однако оккупантам существенно мешают обстрелы ВСУ. Сейчас наша армия все еще контролирует район "самолет".

Главарь "вагнеровцев" Пригожин недавно уже успел отчитаться, что его наемники захватили город. 27 мая в Минобороны Украины заявили, что наступательная активность российских оккупантов на Бахмутском направлении пониженная из-за замены и перегруппировки войск.

В СНБО подтвердили, что наемники ЧВК "Вагнера" действительно выходят из Бахмута. И сразу уточняли, что эти оккупанты все равно будут воевать против Украины.

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