Главарь ЧВК Пригожин вынужден провести ротацию из-за огромных потерь и истощения преступной группировки.

На смену "вагнеровцам" в Бахмут заводят десантников и мотострелковые подразделения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом в эфире телемарафона сообщил представитель восточной группировки войск Сергей Череватый. "Да, там [в Бахмуте] происходят ротационные мероприятия, вызванные потерями "вагнеровцев". Они вынуждены это делать именно из-за огромных потерь. Заходят подразделения Воздушно-десантных войск РФ, а также мотострелковые подразделения. Мы знаем их названия, знаем имена командиров, а также боевой потенциал", - заявил Череватый.

Он отметил, что все эти подразделения участвовали в войне с самого начала полномасштабного вторжения и понесли значительные потери. Более того, он подчеркнул, что в основном это уже второй-третий состав этих подразделений.

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Что происходит в Бахмуте: последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 мая 2023 года главарь "Вагнера" Евгений Пригожин заявил, что они полностью захватили город.

Позже он анонсировал, что 25 мая его наемники выйдут из Бахмута, а контроль за городом перейдет к кадровым войскам армии РФ.

28 мая спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый сообщил, что бойцы ЧВК "Вагнер" выходят из Бахмута в разбитом состоянии, а на их место заводят силы регулярных войск российской армии.

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